Benefietweekend voor frituuruitbaters 19 juli 2018

in café De Kroon, gevestigd op de Markt van Herenthout, wordt op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juli, een benefietweekend georganiseerd voor Ann en Seppe die in hun frituur op de Botermarkt werden geconfronteerd met een brand. De zaak was nauwelijks zes weken voordien geopend. De schade was vrij groot, waardoor de zaak enkele weken moest gesloten worden. Polle Van Laer, broer van Seppe, is uitbater van de Kroon en wil zijn steentje bijdragen. Gans het weekends komen dj's plaatjes draaien, zondag komt de plaatselijke fanfare langs. (TJH)