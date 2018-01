Begrafenis Marcel Vervloesem 29 januari 2018

Enkele tientallen vrienden en familieleden hebben zaterdag afscheid genomen van Marcel Vervloesem. De 65-jarige Vervloesem overleed vorige week vermoedelijk aan een nierfalen. Hij was al enige tijd ziek. De liturgische plechtigheid werd voorgegaan door Julia De Winter. Marcel Vervloesem haalde ooit de wereldpers in zijn zogezegde strijd tegen kinderporno. Met zijn Werkgroep Morkhoven beweerde hij ook de strijd aan te gaan met pedofilienetwerken. Tijdens de uitvaartplechtigheid kwam niets van dat alles ter sprake. Zijn dochter Wendy liet wel een tekst voorlezen in naam van haar en de kinderen. (VTT)