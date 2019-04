Back To Basicz viert zaterdag elfde verjaardag:

“Feest, van Ibiza tot in het Prinsenhof” Jurgen Geyselings

09 april 2019

16u46 2 Herenthout Wat in 2008 ontstond als een nostalgisch housefeestje, is intussen uitgegroeid tot een begrip in het uitgaansleven. Back To Basicz (B2B) viert zaterdag zijn elfde verjaardag met een grootse Back To Basicz-party. Plaats van de jubileumavond is café Prinsenhof in Herenthout.

“We wilden de basis van de housemuziek behouden, vandaar onze naam”, weet oprichter Filip Winkelmans. “Met drie vaste huis-dj’s begonnen we zelf feestjes te organiseren in kleine zalen. DJ Yves, Mixomaz en Seppe stonden mee aan de wieg van Back To Basicz. Na verloop van tijd konden we een eigen B2B-vibe creëren. Tevens zagen we onze feestjes alsmaar groeien, vaak kregen we tot meer dan 1.500 bezoekers op één avond over de dansvloer.”

Ibiza

Filip Winkelmans liet de parochiezaaltjes achter zich en organiseert nu B2B-events in beroemde Belgische clubs, op de grootste festivalweides en zelfs op het meest bekende feesteiland ter wereld, Ibiza. “Al zes jaar houden we midden september onze eigen B2B-Belgian week op Ibiza. Onder de Spaanse zon verwelkomen we zo’n vierhonderd feestneuzen”, glundert Winkelmans.

De kracht van B2B is volgens Kevin Michielsen, alias Mixomaz, niet ver te zoeken. “‘There is no I in a team’, verder moet je het niet zoeken”, weet Kevin Michielsen, medegrondlegger van B2B. “De vele trouwe fans die we de voorbije 11 jaar verzamelden, daar doen we het voor!”

Clamotte Rock

Op 1 juni staat het B2B-team met een eigen podium op Clamotte Rock in Herenthout. “Voor het vierde jaar op rij geven we op een klein en gezellig afgesloten stukje van de weide wederwoord aan de loeiende gitaren op het hoofdpadium”,zegt Michielsen.

Ondertussen heeft Filip Winkelmans met ‘B2B Artists Bookings’ een eigen dj-boekingskantoor. Het kantoor promoot zoveel mogelijk eigen artiesten onder wie Delafino , Gee, Zfilio & Tim-G, Samm Tach, D&A, Hypesquad, Emillion en That’s Who. Zo speelden alle 20 B2B-dj’s vorig jaar op Tomorrowland of Dreamville, de camping van het Boomse festival.

Voor meer info over de aanstaande events, over alle B2B-artiesten of voor de aankoop van tickets kan je terecht op www.backtobasicz.be