Back To Basicz bestaat elf jaar

“feest, van Ibiza tot in het Prinsenhof” Jurgen Geyselings

09 april 2019

16u46 2 Herenthout Wat in 2008 geboren werd als antwoord op de afwijkende housemuziek die de discotheken destijds brachten, is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in het uitgaansleven. Back To Basicz (B2B) viert zaterdag zijn elfde verjaardag en doet dit met een grootse Back To Basicz party. Plaats van de jubileumavond is de gezellige feestzaal van het authentieke café Prinsenhof te Herenthout. Een uniek kader voor een uniek feestje.

“We wilden de basis van de housemuziek behouden, vandaar onze naam”, weet oprichter Filip Winkelmans. “Met drie vaste huis-dj’s begonnen we zelf feestjes te organiseren in kleine zaaltjes in onze beginperiode. DJ Yves, Mixomaz en Seppe stonden mee aan de wieg van Back To Basicz. Na verloop van tijd konden we een eigen B2B Vibe creëren. Tevens zagen we onze feestjes alsmaar groeien, vaak kregen we tot meer dan 1500 bezoekers op een avond over de dansvloer.”

Daar waar het vroeger feestjes waren in de plaatselijke parochiezaaltjes, organiseert Filip Winkelmans dezer dagen Back TO Basicz events in beroemde Belgische clubs, op de gezelligste festivalweides en zelfs op het meest bekende party-eiland ter wereld, Ibiza! “Sinds een zestal jaar mogen we midden september onze eigen B2B Belgian week presenteren op het feest-eiland. Onder de Spaanse zon verwelkomen we met onze eigen B2B-crew jaarlijks zo’n vierhonderd feestneuzen”, glundert Winkelmans. “Ook achter de draaitafels op ADE Amsterdam staan en als headliner de affiche van een festival in Litouwen invullen heeft geen geheimen meer voor onze organistatie.”

De kracht van Back To Basicz is volgens Kevin Michielsen, in de muziekwereld beter bekend als Mixomaz, niet ver te zoeken. “Een prachtig, ambitieuze talentvolle groep kan veel bereiken. ‘There is no I in a team’ verder moet je het niet zoeken”, weet Kevin Michielsen, mede grondlegger van de legendarische Back To Basicz evenementen. “De vele trouwe fans die we de voorbije 11 jaar verzamelden, het dansende publiek, de feestende massa... daar doen we het voor!”

Een volledige stage bemannen op Belgische festivals is niet iedereen gegeven, wel voor de klasbakken van B2B. “1 juni zijn we wederom aanwezig met onze jongens op een aparte B2B stage op het Herenthoutse Clamotte Rock Festival. Voor het vierde jaar op rij geven we op een klein en gezellig afgesloten stukje van de weide wederwoord aan de loeiende gitaren die het hoofdpodium bevolken”, gaat de oprichter van B2B verder. “We zijn fier op ons eigen stekje op de Clamotte-weide!”

Ondertussen heeft Filip Winkelmans met “B2B Artist Bookings” een eigen DJ boekingskantoor. Het kantoor probeert zoveel mogelijk eigen artiesten waaronder Delafino , Gee, Zfilio & Tim-G, Samm Tach, D&A, Hypesquad, Emillion, That’s Who en nog anderen een leuk platform te geven. Zo speelden alle 20 B2B-dj’s vorig jaar op Tomorrowland of Dreamville TML, de camping van het Boomse festival.

Voor meer info over de aanstaande events, over alle B2B artiesten of voor de aankoop van tickets kan je terecht op http://www.backtobasicz.be