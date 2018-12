Auto over de kop aan Heikant JVN

13 december 2018

16u30 0

Aan Heikant in Herenthout is donderdagochtend rond 8.15 uur een auto over de kop gegaan. De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De bestuurder van de auto liep slechts lichte verwondingen op en werd na het ongeval opgevangen door buurtbewoners.