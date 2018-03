Al drie maanden met lekkend dak KOPPEL KLAAGT TRAGE WERKING VERZEKERAAR AAN TOON VERHEIJEN

12 maart 2018

02u37 0 Herenthout Drie maanden nadat een boom het dak van hun huis beschadigde, regent het nog altijd binnen bij Vanessa Asnot en haar man Manuel Baekelmans. Verzekeraar AG Insurance stuurde pas op 28 februari (!) een eerste keer een expert. Ondertussen beginnen de plafonds overal te beschimmelen en moet het koppel beneden slapen. "En het water blijft maar binnensijpelen", zucht het koppel.

Vanessa Asnot en Manuel Baekelmans verbouwden in 2016 bijna hun volledige bovenverdieping. Hun woning aan Niemandshoek kreeg een nieuw dak met stevige en goede isolatieplaten. In de kamers werden nieuwe plafonds gehangen en werd nieuwe gyproc geplaatst. Ook de elektriciteit werd vernieuwd. Een investering van zo'n 30.000 euro. Maar op 10 december vorig jaar, amper een jaar na de vernieuwing van het dak, sloeg het noodlot toe. Een immense spar vanop het perceel van de buren viel om en belandde over nagenoeg de volledige lengte op het dak aan de voorkant van de woning van Vanessa en Manuel. Dakpannen waren stuk. Een tak belandde ook op een raampje in de keuken. Ook de auto van de zoon raakte zwaar beschadigd. "De brandweer kwam snel ter plaatse om ons te helpen en legde er ook een zeil over", vertelt het koppel. "We hebben ook meteen onze verzekering AG Insurance op de hoogte gebracht."





Expert

Ondertussen is het 12 maart 2018. Drie maanden na het ongeval, ligt het zeil boven nog altijd op het dak. "En het water blijft maar binnensijpelen", zucht het koppel. "Normaal gezien zouden die dikke isolatieplaten alles moeten tegenhouden, maar aangezien het water door de plafonds in onze kamers druppelt zijn die dus kapot. Het duurde weken vooraleer we een eerste reactie kregen. Er zou een expert komen op 5 februari. Maar die werd plots ziek. Weer hoorden we niets, maar na lang aandringen kwam er dan éindelijk een expert langs op 28 februari. Maar nu valt alles weer stil. We hebben ondertussen ook een nogal gedetailleerd bestek laten opmaken voor het herstellen van het dak. Het antwoord: ze vinden het niet gedetailleerd genoeg!"





Als je door twee van de kamers wandelt op de eerste verdieping, zie je overal de vochtplekken op de plafonds opduiken. Hier en daar komen de latten van de plafonds al los en zijn ze rot. Er verschijnen zelfs al duidelijke schimmelplekken. Op verschillende plaatsen staan emmers om het water op te vangen. Vanessa en Manuel, die rugpatiënt is, slapen al maanden op de zetel omdat ze boven op hun kamer echt niet meer kunnen verblijven. "Dit houden we echt niet heel lang meer vol", zucht Vanessa. "We hebben nu een e-mail gekregen dat we alvast 2.500 euro zouden krijgen. Maar wat moeten we daarmee ? De basisherstelling van het dak alleen al kost zo'n 8.000 euro. We zitten echt met de handen in het haar. Elke keer als het regent, weten we dat het snel weer zal beginnen druppelen."





Januaristormen

AG Insurance zegt zelf ook te betreuren dat het zo lang aansleept. "Maar ons kan wel geen nalatigheid verweten worden gezien de uitzonderlijke omstandigheden van de januaristormen. We hebben toen 15.000 dossiers geopend op enkele dagen tijd", zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurance. "Daarnaast zijn er nog factoren. De schade is veroorzaakt door een boom van de buren. Verschillende partijen moeten elkaar vinden. Indien de schade niet door derde partij veroorzaakt zou zijn, gaat het veel sneller natuurlijk. Dan betalen we gemiddeld binnen de maand. Bovendien gaat het om een dossier met een grote schade. Schades tot 4.000 euro mogen zonder akkoord van de tegenpartij vergoed worden, maar dat was hier dus niet omdat er sprake is van minstens 8.000 euro."