Afval opruimen bij barre temperaturen 20 maart 2018

Aan GOC Ter Voncke in Herenthout kwamen zaterdagochtend 25 vrijwilligers samen voor de start van de zwerfvuilactie. "Ik dacht er eerst aan om de actie af te gelasten want het was zo koud en er lag veel sneeuw. Ik wou dat de vrijwilligers niet aandoen", vertelt schepen van Milieu Herman Dom. "Maar toen de eerste vrijwilligers aankwamen, stonden ze erop om te gaan want ze waren er goed op gekleed." Met 25 kozen ze hun gebied uit en begonnen ze vuil te rapen. "Tegen de middag kwamen ze terug met 35 volle zakken, dus ik wil die mensen extra hard bedanken om in die koude toch hun beste beentje voor te zetten en er toch voor te gaan." Na hun harde werk werden de vrijwilligers beloond met een pistolet, koffie en koffiekoek. "Binnenkorten houden de burgers zelf nog een zwervuilactie en dat kan ik alleen maar toejuichen." In het najaar wordt er opnieuw een zwerfvuilraap gehouden. "Dan komen de leden van de Chiro meestal ook helpen."





(MVBO)