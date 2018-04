64 appartementen in oase van groen BOUW PARK HOOGHUYS START IN AUGUSTUS WOUTER DEMUYNCK

12 april 2018

02u30 0 Herenthout Tegen juni 2020 verschijnen rond het historische Hooghuys 64 appartementen in vier aparte gebouwen. Het Hooghuys zelf krijgt een centrale plek en zal net zoals het park en de vijver in ere hersteld worden. De bouw start in augustus dit jaar, de oplevering is gepland voor juni 2020.

Het Hooghuys, gelegen tussen Hooghuis en Nijlense Steenweg, dateert uit de zestiende eeuw en was vermoedelijk een zogenaamd hof van plaisantie, een buitenverblijf voor welgestelde burgers. Het is de bedoeling dat het landelijke karakter enigszins behouden blijft.





'Park Hooghuys' omvat 64 appartementen in vier gebouwen, maar auto's kunnen de rust niet verstoren. Zij krijgen een plaats in een ondergrondse parking. "'Park Hooghuys' biedt met zijn rustige en historische ligging een uniek kader voor toekomstige bewoners. Het project focust op het comfort voor de bewoners: zowel privacy als gedeelde groenruimte krijgen hun plaats en dat op een boogscheut van het centrum van Herenthout", zegt Sophie Deprez van projectontwikkelaar CORES Development.





Een groot deel van de oude parktuin wordt niet bebouwd, waardoor de nieuwe residenties midden in het groen staan. De tuin wordt aangevuld met nieuwe bomen en struiken die op een natuurlijke manier voor privacy zorgen. De vijver en de tuin worden opgewaardeerd door onder meer nieuwe wandelpaden, rustplekjes onder de bomen en een houten vlonder met ligstoelen aan het rietveld van de vijver aan te leggen. De voormalige eigenaars van de site zijn alvast tevreden dat de moderne invulling van het project de geschiedenis van het Hooghuys respecteert. "Het streng ogende hoge huis was voor velen een mysterieuze locatie", vertelt Josanne Maes. "Menig jonge tiener kwam er pootje baden, vissen en kampen bouwen. De nieuwe bewoners zullen er een zalige rust vinden en de omwonenden verliezen hun groene long niet."





Om het residentiële karakter van de parktuin niet te verstoren worden de vier gebouwen opgetrokken in een rustig, licht kleurenpalet zodat ze de aandacht niet wegnemen van het Hooghuys. "Hoewel er binnenkort vier nieuwe gebouwen in de parktuin zullen gebouwd worden, zal het Hooghuys zijn opvallende aanwezigheid in het park niet verliezen", licht Nele Alaers van Alaers Architecten toe.





Er worden appartementen aangeboden met 1, 2 of 3 slaapkamers. De kijkdag van eind maart lokte meer dan 150 geïnteresseerden. Op enkele weken tijd werden al tien appartementen verkocht.