200 vrijwilligers Clamotte Rock klaar voor festivalweekend 11 mei 2018

02u32 3 Herenthout In Oosterhoven (Herenthout) wordt de laatste hand gelegd aan het jaarlijks festival Clamotte Rock. Coely is één van de headliners. "Onze 200 vrijwilligers werken enorm hard, daar zijn we heel fier op."

Voor de 22ste editie van Clamotte Rock krijgt het terrein een hele nieuwe look. "Voor de eerste keer is onze indeling 180 graden gedraaid", zegt organisator Sander Ooms, die er al van de allereerste editie bij is. "De grote open vlakte naast ons terrein dient nu als parking en als backstage voor de artiesten."





Coely

Clamotte Rock heeft een groot podium in de tent, Le Jardin en de Back To Basic-stage. "Dat laatste podium is eigenlijk een kleine arena op het terrein waar 100 mensen kunnen dansen op tragere beats", zegt Sander.





Maar liefst 200 vrijwilligers staan paraat om er weer een geweldig festivalweekend van te maken. "Negen daarvan buigen zich over de organisatie en de affiche, maar iedereen voelt zich verantwoordelijk en heeft zijn eigen taak." Drie weken na het festivalweekend geeft de organisatie een groot feest om de vrijwilligers, de buren en de sponsors te bedanken. Vandaag stopt de voorverkoop online om 18 uur, daarna zijn er mogelijk nog tickets te koop aan de kassa maar daar kan de organisatie geen zekerheid over geven.





Op de affiche pronken Coely, Raymond Van het Groenewoud, Discobar Galaxie en veel meer. (MVBO)