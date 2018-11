15 maanden voorwaardelijk voor jarenlange aanranding van minderjarig nichtje Jef Van Nooten

27 november 2018

16u20 0 Herenthout Een 62-jarige man uit Herenthout moet een psychotherapeutische behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek. Als de man dat niet doet, vliegt hij vijftien maanden de cel in. De man heeft zijn minderjarige nichtje acht jaar lang seksueel misbruikt.

Het meisje was amper 7 jaar toen het seksueel misbruik begon. Acht jaar bleef ze zwijgen omdat ze door haar oom onder druk was gezet. “Als ze iets zou vertellen, zou haar oom naar de gevangenis moeten”, drukte hij haar volgens het openbaar ministerie meermaals op het hart.

Toen het meisje 15 jaar was, heeft ze alles opgebiecht aan het CLB. Pas toen kwam er een einde aan de aanrandingen. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat ze wekelijks door haar oom was aangerand. Ze ging er iedere week slapen omdat ook haar grootmoeder er woonde. “Ze ging er graag logeren, maar had schrik van de logeerkamer. Ze mocht daarom in de grote slaapkamer bij haar oom slapen”, schetste haar advocaat tijdens het proces. “De man gaf zijn nichtje tongkussen en raakte haar aan haar geslachtsdelen aan.”

Nog volgens het onderzoek probeerde de man zijn nichtje ook één keer te penetreren met zijn vinger. Het meisje was toen 12 à 13 jaar. Toen het meisje zei dat ze dat niet wilde, is de man gestopt. Hij stond dus niet terecht voor verkrachting, alleen voor aanranding. De man gaf de feiten toe en liet via zijn advocate weten “diep beschaamd” te zijn over wat er gebeurd is. De rechter heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, maar koppelt die straf aan voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde om niet naar de gevangenis te moeten, is dat de man zich psychotherapeutisch laat behandelen voor zijn seksuele problematiek. Hij wordt ook vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Het slachtoffer krijgt een morele schadevergoeding van achtduizend euro. Aan haar ouders moet de man 3.800 euro schadevergoeding betalen.