"Met plezier twee euro betaald" CARNAVALSSTOET VRAAGT NU OOK INWONERS TOEGANGSPRIJS MARLIES VAN BAEL

12 februari 2018

02u34 0 Herenthout Het Stoetersdorp stond gisteren op zijn kop met de doortocht van de 126ste carnavalsstoet. Voor het eerst moesten ook de inwoners een toegangsprijs van twee euro betalen, maar daar is amper commentaar op gekomen. Op en naast de stoet heerste er veel sfeer en ambiance.

Zon, snoep en enthousiasme: zo kunnen we deze 126ste carnavalsoptocht van Peer Stoet omschrijven. "Carnaval in Herenthout is een echt volksfeest dat klein maar gezellig is", vertelt Paul Hoefkens van de Reuzezwabbers. Hij loopt al 24 jaar mee in de stoet, dit jaar zijn Paul en zijn team verkleed als clown. "We verkleden ons niet elke keer als clown hoor, soms zijn we ook deftig gekleed zoals onze mascotte Peer Stoet. Hij is het symbool van de optocht en steekt met kop en schouders boven iedereen uit."





Straattheater

Volgens Paul en zijn vrienden is Herenthout carnaval een hele speciale stoet. "Dit is meer dan een stoet, wij hebben weinig praalwagens maar zijn meer een straattheater. Iedereen uit Herenthout is bij de stoet betrokken en dat is heel speciaal. Wij leven hier een jaar lang naartoe. Na deze editie houden we een maand rust en dan beginnen we al met de voorbereidingen voor volgend jaar." Nieuw dit jaar is dat ook de inwoners een toegangsprijs van twee euro moesten betalen. "Maar daar is heel weinig commentaar op gekomen", zegt Paul. "Die toegangsprijs maakt voor niemand iets uit. Iedereen komt met plezier kijken en betaalt die 2 euro met de glimach." Natuurlijk was Prins Stijn I ook aanwezig op zijn 'Jungle Book'-praalwagen. "Ik heb toch wel veel zenuwen", zei hij voor de start van de optocht. "Maar ik kijk er enorm naar uit en ben heel blij, ik ga ervan genieten."





Vliegend tapijt

Samen met zijn Nar Kurt en de Dansmariekes kroop hij op de praalwagen en deelde snoep uit. De leden van zijn carnavalsvereniging Imitato liepen voorop, verkleed als Indiërs op een vliegend tapijt. "Ons verhaal gaat over een rijke man die verliefd wordt op een meisje", luidt het bij de groep. "Het is eigenlijk een parodie op de film 'Coming to America'." Ook zij hebben maanden aan hun act en wagen gewerkt. "Een dag per week werkten we er samen aan", zeggen ze. "Dit is geen praalstoet, maar eentje met veel dans en muziek. Wij moeten nog een beetje oefenen maar dat komt helemaal in orde." De dansjes en toneelstukjes volgden elkaar op en dat kon het publiek zeker smaken, al vergelijken ze zich in Herenthout zeker niet met Aalst Carnaval. "Wij werken niet met duur materiaal, wij proberen gewoon heel veel plezier te maken en de mensen te entertainen", zeggen Nadia en Inne van De Madeleintjes, verkleed als zeemeerminnen en kwallen. "Elke groep verzint zelf een eigen thema waarrond ze willen werken en doordat Balou de bijnaam is van Prins Stijn, bleven wij ook in het Disneythema." Wie deze stoet gemist heeft, krijgt volgende zondag nog een tweede kans.