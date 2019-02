‘1 000 carnavalisten, géén confettiverbod én Sam Gooris’: Herenthout maakt zich op voor de Stoet. Komende zondagen 3 en 10 maart staat het centrum van Herenthout weer op zijn kop. De oudste carnavalstoet van het land trekt dan voor de 127ste jaargang door de dorpskern. Nieuw dit jaar is dat er op de eerste zondag het Knal Carnaval Festival wordt georganiseerd naast GOC Ter Voncke. Jurgen Geyselings

25 februari 2019

18u10 0

Marc Gommers staat dezer dagen in het stoetersdorp beter bekend als Prins Marc II. Het aanstellingsbal van enkele maanden geleden en zijn eigen Wijkbal van vorig weekend zijn reeds achter de rug. Met de eigenlijke carnavalstoet komt voor stoetminnend Herenthout het echte werk eraan. Na al zijn ervaringen van de laatste weken vertelt Prins Marc II ons: “Het is voor mij en mijn gevolg een enorm drukke periode geweest, het werd een zoektocht naar kilo’s snoep en massa’s speelgoed. Alles komt goed tegen zondag, zeker met de fantastische hulp van de ganse achterban en de gulheid van de talrijke sponsors!”



DMM (Doe Maar Mee) is een stoetgroep die reeds 23 jaar deelneemt aan de carnavalstoet. Ze zijn dezer dagen druk in de weer met de afwerking van hun wagen. “Zoals ieder jaar weer werd er stevig gediscussieerd over de hoogte, de breedte, de aankleding en de kleur van ons pronkstuk.” vertelt Davy Sneyers, groepsverantwoordelijke bij DMM. Bij het verlaten van de loods waarin de wagen zich bevindt, vertelt schrijnwerker van dienst Maarten Verheyen dat zijn taak erop zit aan de wagen voor deze jaargang. “Vanaf nu is het aan de schilder!” klinkt het.

Een carnavalsoptocht zonder confetti is als een café zonder bier! Peer Stoet VZW

Peer Stoet vzw, de organisatie achter het carnavalgebeuren in Herenthout brengt zorgvuldig alle details in kaart en zorgt voor de veiligheid van éénieder voor, tijdens en na de optocht. De organisatie voorziet een feestbus voor de carnavalvierders op maandagnacht, zodat iedereen veilig en wel thuisgeraakt na een nachtje stappen. Veiligheid voorop voor Peer Stoet! Een grote feesttent zal tegen het weekend naast de gemeentelijke feestzaal GOC Ter Voncke verschijnen. Op de eerste zondag na de carnavalstoet, bestaande uit een kleine duizend deelnemers, kan iedereen hier terecht voor lekkere frietjes met kip tijdens het ‘kippenfeest’. Dit kippenfeest maakt deel uit van een nieuw concept, het Knal Carnaval Festival, een organisatie van VZW Streetlights. Direct na de stoet speelt de Fanfare ten dans in de feesttent met een optreden van de Herenthoutse Dansmariekes erbij. Wanneer de Mariekes uitgedanst zijn en de buikjes gevuld zijn barst het feest in de tent los. DB Decibel verzorgt de beats en als kers op de taart komt niemand minder dan Sam Gooris de show stelen. De Herenthoutenaren en de vele bezoekers van buiten de dorpsgrenzen zullen er wederom een groots volksfeest van kunnen maken dit jaar. Bij vele carnavalsoptochten her en der in het land wordt de laatste jaren een confetti-verbod opgelegd, niet zo in Herenthout. “Een carnavalstoet zonder confetti is als een café zonder bier!” Klinkt het bij de organisatie. Ook voor een knotsgekke carnavalsoutfit staat Peer Stoet ter beschikking: “Gedurende de laatste week voor de optocht is het kledingmagazijn, gelegen in de Kloosterstraat, iedere avond geopend om aan de grote vraag naar outfits te kunnen voldoen.” vermeldt de Facebookpagina van de carnavalsvereniging.

Alles aan de kant, de tapkraan open en feesten! Steven Verbruggen

Voor het feest achteraf kunnen de stoeters alweer rekenen op de talrijke kroegen in het Herenthoutse centrum. “Alles aan de kant, de tapkraan open en feesten. Dat zijn de hoofdingrediënten gedurende het feestgedruis” vertelt Steven Verbruggen, uitbater van café Bar-Baar in de Vonckstraat. Op beide stoetzondagen openen de Herenthoutse kroegen reeds voor het middaguur hun deuren, om ze dan weer te sluiten in de vroege uurtjes. Tussen beide stoetzondagen zijn er nog de Nacht van Herenthout, het Kinderkarnaval en Dolle Dinsdag. Een snelle berekening maakt dat er in het stoetersdorp gedurende de ganse carnavalsperiode meer dan tienduizend liters bier door de tapkranen zal stromen. De Herenthoutse horeca staat voor een zware, maar uiterst amusante week.