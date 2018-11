Zwembaddag in het Netepark voor het hele gezin Kristof Baelus

06 november 2018

Op zondag 25 november kunt u met de hele familie deelnemen aan de spetterende Zwembaddag in het Netepark. Voor de gewone toegangsprijs krijg je heel wat fijne extra’s zoals een ontbijtbuffet, een kinderdisco, aquafitness en een pretbad.



Nieuw dit jaar is het ijsbeerzwemmen. Van 12 tot 14 uur kan je een frisse duik nemen in het buitenbad. Wie de kou trotseert, krijgt nadien een kop warme chocolademelk of soep.

Naast het belang van lichaamsbeweging, wil het stadsbestuur ook het belang van gezonde voeding in de verf zetten op deze zwembaddag. Dat gebeurt op een leuke manier met de Sapjesfiets, een omgebouwde fiets waarmee je zelf een overheerlijke en gezonde smoothie bij elkaar kunt trappen. De Sapjesfietsen staan van 12 tot 15 uur in de inkomhal. Verder zorgt Logo Kempen voor een infostand over de vernieuwde voedingsdriehoek, waarin fruit en groenten een nog grotere hoofdrol kregen dan voorheen.