Zuster Jeanne Devos vertelt over haar levenswerk 10 maart 2018

In het zaaltje op de bovenverdieping van het oud-gasthuis, Nederrij 133a in Herentals, is op woensdag 14 maart zuster Jeanne Devos te gast. Jeanne Devos is onder meer gekend voor haar inzet en haar levenswerk voor de armen in de sloppenwijken in India. Over haar werk komt ze die avond praten. De avond begint om 19.30 uur, en is een samenwerking tussen ACV Herentals en Voeding&Diensten, in het kader van Wereldthals. De toegang is gratis. Omdat de plaatse beperkt zijn kan er vooraf gereserveerd worden via e-mail: steven.vanthielen@acv-csc.be (TJH)