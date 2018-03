Zussen openen samen eethuis SASKIA (20) EN CLAUDIA (30) VORMEN EGLANTIER OM TOT SISTERLY'S MARLIES VAN BAEL

05 maart 2018

02u26 0 Herentals Saskia (20) en Claudia (30) Bellefroid beginnen morgen aan een nieuw hoofdstuk: ze openen Sisterly's, een mediterraans eethuis dat ze samen zullen runnen. "We zullen alles aanpakken op onze eigen zussenmanier", lachen ze. "We kennen elkaar door en door."

Sisterly's volgt eethuis Eglantier op, de zaak die Saskia een jaar lang op haar eentje runde in de Bovenrij 75 in Herentals. "Ik heb Eglantier destijds overgenomen zoals de vorige eigenaar het had achtergelaten, ik heb toen weinig veranderd aan de kaart of aan het pand", zegt de 20-jarige Saskia. "Na een jaar vond ik het tijd om mijn eigen stempel op het pand en op de zaak te drukken en besloot ik om voor een volledig nieuw concept te gaan."





Eethuis Eglantier wordt dus vanaf morgen Sisterly's, met een mediterraanse kaart. Saskia krijgt hulp van haar zus Claudia (30). "Ik heb altijd in de zorgsector gewerkt en ik was eigenlijk van plan om thuis te blijven voor mijn twee dochtertjes", zegt Claudia. "Toen Saskia over haar plannen vertelde, leek het mij wel een leuke uitdaging om daaraan mee te werken." Claudia besloot om haar huidige job op te zeggen en Sisterly's werd geboren. "Ik zal vooral in de keuken staan, maar ik moet wel mijn weg nog zoeken. Ik kan wel koken, maar ik heb dat nog nooit professioneel gedaan, dus ik ben wel zenuwachtig."





Zelfde visie

Bij Sisterly's kan je terecht voor onder andere verse pasta's, artisanale broodjes, soep en een mediterraans ontbijt met onder andere chorizo en parmaham. "Claudia en ik hebben dezelfde visie en als zussen kennen we elkaar door en door, dus dat maakt het werken zoveel makkelijker", zegt Saskia. "Als we eens met iets zitten, kunnen we daar altijd samen over babbelen." De nieuwe naam kwam dan ook al snel bij Saskia op. "Ik zocht een naam die over zussen ging en iets met ons te maken had", zegt ze. "Ik begon wat te zoeken op internet en botste op Sisterly's, wat in het Nederlands 'zustergewijs' betekent, de naam omschrijft dus de manier waarop wij de zaak zullen aanpakken, op onze eigen zussenmanier."





Ook het interieur werd helemaal omgetoverd met hulp van familieleden. "We hebben een nieuwe toog, nieuwe meubels, veel planten en toffe quotes aan de muur", zegt Saskia.





Jong publiek

Of de vaste klanten van Eglantier ook het nieuwe concept van Sisterly's zullen smaken, valt nog af te wachten. "We richten ons nu meer op een jong publiek, terwijl dat Eglantier meer klanten van een oudere leeftijd aantrok", zegt Saskia. "Ik zou het wel jammer vinden om die vaste klanten te verliezen, iedereen blijft zeker welkom." Sisterly's is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 9 uur tot 18 uur. "Wie graag wil ontbijten kan dat mits reservering." Meer info op de Facebookpagina.