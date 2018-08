Zonnekamp beleeft hoogdag in Genk 14 augustus 2018

Het was vorige week een hoogdag voor de gasten van Zonnekamp die verblijven in Kinrooi. Ze konden de Europese wedstrijd Genk - Poznan bijwonen. Er werd gescandeerd bij de vleet en de wave werd regelmatig ingezet. Zonnekamp is een organisatie die elk jaar tien dagen op kamp gaat met ongeveer vijftig mensen met een beperking uit het Antwerpse en de Kempen. "Op elk kamp wordt er een 'Grote Dag' georganiseerd", vertelt Elisabeth Joris uit Malle. "Die stond dit jaar in het teken van het WK. Alle gasten maar ook hun begeleiders en het hele team liepen de hele dag rond in rode voetbalshirts van onze nationale ploeg en speelden zelf voetbal. Maar de grote verrassing was dat heel Zonnekamp, samen goed voor 115 gasten en hun begeleiders, werd uitgenodigd om de wedstrijd Genk-Poznan bij te wonen." Heel Zonnekamp genoot van de wedstrijd die Genk uiteindelijk met 2-0 won.





