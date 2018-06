Zomerfeest in Bremdael 16 juni 2018

Woonzorgcentrum Bremdael, gevestigd in de Ernest Claesstraat 62 in Herentals, zet dit weekend zijn deuren open voor het grote publiek. Op beide dagen wordt vanaf 12 uur het jaarlijkse zomerfeest georganiseerd. Er zijn verschillende activiteiten, zoals een muzikaal optreden van 'The New Goodies'. Voor de kinderen is er, in de vorm van springkasteel en grime, eveneens animatie voorzien. (TJH)