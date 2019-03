Zombies palmen de Grote Markt van Herentals in Jurgen Geyselings

31 maart 2019

10u58 2

Sinds dit weekend kan je er niet naast kijken op de Grote Markt van Herentals. Een grote zwarte container, een uitpuilende reuzehand en een mysterieus smart-autootje op het dak van de container, iedere passant kijkt met open ogen en nieuwsgierige blik naar de zwarte container waarop in grote witte letters Zombie Escape prijkt. “Voor wat dient dat?” vraagt een nieuwsgierige oudere passant. “Dit is een escape-room meneer, u gaat hierbinnen en probeert aan de hand van puzzels en allerhande raadsels de uitgang te bereiken”, dient David Stuyck, mede-eigenaar van deze pop up escaperoom de nieuwsgierigaard van antwoord.

David Stuyck (39) uit Herenthout is samen met Marc Broeders (49) uit Mol eigenaar van Production Pirates, een evenementenbureau dat instaat voor talloze en uiteenlopende opdrachten. “We verzorgden al vele shows in attractieparken in gans Europa, maar ook voor het promoten van allerlei merken wordt onze firma ingeroepen”, gaat David Stuyck verder. “Op ons terrein aan Dikberd te Herentals stond sinds kort een container, aangeschaft voor een oudere productie. Samen met de collega-oprichter van onze firma kreeg ik het idee om de container in te richten als een pop-up escaperoom, volledig in zombie-stijl. De container is een primeur voor ons land.”

De pop-up Zombie Escape Room is een primeur voor ons land! David Stuyck

Die zogenaamde ‘Zombie Escape Room’ staat dus sinds dit weekend op de hoek van de Kerkstraat en de Grote Markt van Herentals. Het is de allereerste pop-up escape room die ons land rijk is. “Het had vele zoden aan de dijk om alles geregeld te krijgen met het stadsbestuur, maar eindelijk is het dus zover, heel Herentals kan de komende maand genieten van een griezelig maar amusant uurtje in onze container.” David leidt ons rond in de Escape Room. We duiken onder in de creepy wereld van een verlaten conciërgeruimte van een Amerikaans ziekenhuis en we kunnen niet anders dan vaststellen dat alles tot in het kleinste detail afgewerkt werd. Achter ieder hoekje en bij ieder aanwezig decorstuk valt wel info te rapen om te ontsnappen uit de griezelige kamer. Dat het er professioneel aan toegaat bij Production Pirates kan je afleiden uit ieder aanwezig item. De technologie, de special effects, bijhorende achtergrondgeluiden, kortom alles aan de escaperoom werd door Production Pirates zelf in elkaar geknutseld. Een huzarenstukje. Niet verwonderlijk dat de escape room bezoekers lokt vanuit gans Vlaanderen, van de kust tot diep in de provincie Limburg.

“Gezien het succes dat we momenteel oogsten met onze allereerste escape-room, broeden we op de gedachte om een tweede container-escape-room te verwezelijken”, besluit David Stuyck. Dat er bezige bijen aan het roer staan bij Production Pirates, zoveel is zeker! Aangewezen is om dit avontuur aan te gaan met twee tot vier personen. Vijf personen lukt nog net, maar dan wordt het misschien net iets te druk in de container. Nog tot eind april krijg je de mogelijkheid om je ontsnappingskunsten op de Herentalse Markt te tonen. Reserveren kan je via de website van de organisatie op www.zombie-escape.be.