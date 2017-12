Zeven keer meer flexi-jobs in twee jaar HORECA BLIJFT VOORZICHTIG: "ALGEMENE LOONLAST MOET OMLAAG" TOON VERHEIJEN

02u42 0 Ton Wiggenraad Paul Snoeys van brasserie/restaurant De Gulden Coppe op de Vrijheid in Hoogstraten. Bij hem werken momenteel vier flexi-jobbers. Herentals Het systeem van flexi-jobs in de horeca lijkt vooral in de Kempen een voltreffer. Toen het systeem in december 2015 werd gelanceerd waren er 240 'flexi-jobbers'. Nu twee jaar later zijn er dat maar liefst 1.602, of zeven keer meer. "Het is zeker een goed systeem. Maar als ze de horeca écht willen helpen, zouden ze beter wat aan de algemene loonlast doen", klinkt het bij horeca-uitbaters.

Federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals vroeg deze week naar het effect van de flexi-jobs in het arrondissement Turnhout. Nu blijkt dat het systeem pijlsnel de hoogte in gaat. Het systeem werd speciaal gelanceerd om voor meer ademruimte te zorgen in de horeca. Een flexi-jobber is iemand die al minstens 4/5de werkt en daarnaast nog onbeperkt wil/kan bijverdienen in de horeca. Het voordeel: de werknemer verdient 9,50 euro per uur met daarbij nog mogelijk enkele toeslagen terwijl het voor de werkgever maar 11,90 euro kost. In het reguliere circuit kost een werknemer die 10 euro netto verdient ongeveer het dubbele. Bij de start, in december 2015, ging het om 240 jobs in de Kempen. Dat aantal steeg spectaculair tot 1.602 in 2017.





Toon Verheijen Luc Schellekens van café Poulet op de Vrijheid.

Witte kassa

"De invoering van de flexi-jobs door de federale regering maakte deel uit van een totaalpakket waardoor de horeca niet nodeloos in de problemen zou komen bij de invoering van de witte kassa. Dankzij deze flexi-jobs stijgt de globale tewerkstelling in de sector en helpt de maatregel om de loonkost te verlagen. Voor werknemers zijn de flexi-jobs in elk geval interessanter dan zwartwerk, want zo kunnen ze bijvoorbeeld wel vakantiegeld en een eindejaarspremie opbouwen", zegt Yoleen Van Camp. Het systeem wordt zeker positief onthaald in de horeca, maar er worden ook kanttekeningen gemaakt. "De mensen die ik heb kunnen aantrekken in het systeem hebben ook bewezen dat ze echt willen werken", vertelt Luc Schellekens van café Poulet op de Vrijheid in Hoogstraten. "En we moeten er niet moeilijk over doen: het is inderdaad ook voor ons voordeliger. Momenteel heb ik niemand, maar flexi-jobbers zijn zeker welkom."





Kandidaten vinden

Paul Snoeys baat samen met zijn vrouw al geruime tijd brasserie/restaurant De Gulden Coppe uit op de Vrijheid. Paul is ondertussen ook voorzitter van Horeca Noorderkempen. Al sinds het ontstaan van het systeem van flexi-jobs maken ze er gebruik van. "Het systeem heeft zeker zijn voordelen, maar het is toch nog altijd niet gemakkelijk ze ook effectief te vinden. Niet iedereen is er voor te vinden. Maar de kandidaten die je vindt, doen het inderdaad wel met hart en ziel. Het is ook een aardige bijverdienste omdat je er als werknemer ook niet op belast wordt. We zijn als horeca ook echt blij dat ze onze sector tegemoet zijn gekomen, maar uiteindelijk zorgen de flexi-jobs nog altijd maar voor één procent van de totale loonlast."





Uitbreiden

"Als ze de horeca écht willen helpen, zouden ze beter wat aan de algemene loonlast doen. Uiteindelijk vrezen we dat het succes van het systeem zich uiteindelijk ook weer tegen de horeca zal keren, want ze willen het uitbreiden naar bakkers en beenhouwers. Maar in het algemeen zijn we zeker tevreden. Wij stellen in de Gulden Coppe ook vier mensen te werk met een flexi-job. En ze doen het met hart en ziel."