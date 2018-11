Zesde editie recreatieve quiz van WTC Epokes Kristof Baelus

12 november 2018

10u39 0

De jaarlijkse quiz van de Noorderwijkse vereniging WTC Epokes zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 24 november. De quiz gaat door in het parochiecentrum in Noorderwijk.

Inschrijven kan nog tot en met 20 november via wtc.epokes@gmail.com. Een ploeg bestaat uit vier tot zes personen, inschrijven kost 15 euro per ploeg. Het is een leuke recreatieve quiz voor jong en oud. De eerste vraag zal gesteld worden om 19.45 uur.