Zes keer een viergeslacht in één familie 31 juli 2018

Een familie met daarin zes viergeslachten die samen een daguitstap maken: dat is één grote vrolijke bende. Overgrootmoeder is Josée Kempenaers. Haar enige dochter is Marie-Thérèse Deceulaer. Marie Thérèse heeft dan weer drie dochters: Inneke, Lieve en Hilde. Inneke is de oudste dochter en heeft op haar beurt ook twee dochters, Dani en Anouk. De tweede dochter van Marie-Thérèse is Lieve, die met Sara, Anke en Eva drie dochters heeft. De jongste dochter van Marie-Thérèse is Hilde en zij heeft ook nog eens een dochter, Renée. Dat maakt dus zes keer een viergeslacht. Er is bij Marie-Thérèse ook nog een zoon met drie dochters, maar die komt niet in aanmerking voor een viergeslacht.





(VTT)