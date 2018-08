Zes ex-N-VA'ers doen het Anders BOMMETJE ONTPLOFT IN HERENTALSE POLITIEK JEF VAN NOOTEN

08 augustus 2018

02u42 0 Herentals Zes voormalige N-VA'ers hebben een nieuwe politieke partij opgericht: Herentals-Anders, of kortweg HA. De nieuwe partij wil de burger dichter bij de politiek brengen. "De burger moet de eerste beslisser worden in de stad."

Allemaal hebben ze een verleden bij N-VA, maar allemaal hebben ze onlangs hun partijkaart ingeleverd. Kathleen Laverge was nochtans jarenlang fractieleider voor N-VA in de Herentalse gemeenteraad, en Esther Engels was al aangekondigd als 14de op de kieslijst van N-VA op 14 oktober. Samen met Bert Hendrickx, Dominique Bellens, Jan Goossens en Peter Hendrickx lanceerden ze gisteren Herentals-Anders (HA). "We merkten dat onze neuzen in dezelfde richting stonden, en die richting verschilde van N-VA. Samen met de burgers willen we nu onze eigen visie op Herentals ontwikkelen. Niet langer een visie die wordt opgelegd van hogerhand, zoals in iedere nationale partij."





35 jaar ervaring

Herentals-Anders mag dan wel een nieuwe partij zijn, de zes pioniers benadrukken dat zijzelf zeker geen groentjes zijn. Samen hebben ze 35 jaar ervaring in de lokale politiek. Toch willen ze vooral naar de wensen van de man in de straat luisteren. "We zijn rasechte Herentalsenaren die onder het volk leven. Via informele gesprekken merkten we dat er veel goede ideeën zijn bij de inwoners. Maar zij hebben nooit een forum gehad om die ideeën naar voren te brengen. Met HA willen we daar verandering in brengen. De burger moet de bron van het beleid worden."





De nieuwe politieke partij gooide dan ook niet meteen een partijprogramma op tafel bij de lancering gisteren. "Omdat dit programma vanuit de bevolking moet opgebouwd worden. We spreken tegen onze eigen visie als we nu zouden zeggen dat we dit of dat willen doen met de Grote Markt of de Markgravenstraat."





Via informele gesprekken en kleinschalige contactmomenten wil HA van de bevolking zelf horen wat er moet gebeuren in hun stad. "Nu heerst er bij veel inwoners een politieke aversie. Ze vinden het nutteloos hun stem te laten horen omdat de politiek toch alles beslist. Dat willen wij veranderen. En net omdat we geen verantwoording moeten afleggen aan een nationaal partijbestuur, is het mogelijk om dicht bij de mensen te staan. De burger moet de eerste beslisser worden. We beseffen dat dit een werk van lange adem is. Zoiets is niet op twee maanden gefikst. Maar als wij er nu niet mee starten, gebeurt het nooit."





Herentals-Anders moet tegen september haar kieslijst samengesteld hebben. Ze hopen mensen te overtuigen die achter hun visie staan. In kartel gaan met een andere partij, behoort niet tot de opties.





