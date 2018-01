Zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem (65) overleden 'SPEURDER NAAR PEDOFILIENETWERKEN' RANDDE MINDERJARIGE NEEF AAN WOUTER DEMUYNCK

24 januari 2018

02u49 0 Herentals De zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem uit Morkhoven is overleden. In de jaren 90 ging hij de strijd aan tegen kinderporno met zijn 'Werkgroep Morkhoven'. Daarmee haalde hij de wereldpers, maar nadien kwam hij zelf in opspraak voor seksueel misbruik van minderjarigen.

Vervloesem werd 65.

Marcel Vervloesem maakte in de jaren 90 furore als boegbeeld van de 'Werkgroep Morkhoven', waarmee hij de strijd aanging tegen kinderporno. Aan de wereldpers verkondigde hij in 1998 dat hij met zijn werkgroep een pedofilienetwerk had opgerold, wat in het post-Dutrouxtijdperk heel wat ophef veroorzaakte.





Van voetstuk gevallen

Vervloesem viel niet veel later echter van zijn voetstuk. Twee jaar na zijn beruchte media-optreden werd hij zelf beticht van het bezit van kinderporno. Later kwam daar nog een klacht van seksueel misbruik van minderjarigen bij. In januari 2005 ging zijn proces van start.





Diabetes en hart

De kinderpornojager werd in 2008 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor de verkrachting van vier kinderen, het verspreiden van pornografische affiches en afpersing, al bleef hij telkens zijn schuld ontkennen.





In het najaar van 2010 kwam hij vrij onder voorwaarden, maar in 2013 belandde hij al opnieuw in de cel toen hij schuldig bevonden werd aan aanranding van zijn minderjarige neef (17).





Uiteindelijk werd hij in december 2014 alsnog vrijgesproken door het hof van beroep.





Marcel Vervloesem was afkomstig uit Morkhoven (Herentals), maar woonde al een tijdje in Turnhout.





Vervloesem overleed maandagochtend in de woning van zijn dochter in Herenthout. Dat bevestigt zijn halfbroer Victor Vervloesem, die verder niet wilde ingaan op het overlijden van Marcel. Zijn doodsoorzaak is vooralsnog onbekend, maar hij zou wel al geruime met zijn gezondheid gesukkeld hebben.





Vervloesem, die aan een zware vorm van diabetes leed en hartpatiënt was, startte in 2009 nog een aanvraag tot euthanasie nadat hij van de medische afdeling van de gevangenis in Brugge verplaatst werd naar een observatiecel. Marcel Vervloesem werd 65.