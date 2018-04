Yvonne en Jef vieren 70ste huwelijksverjaardag 10 april 2018

In de Kastanjelaan in Herentals vierden Jef Nuyts en Yvonne Heylen hun platina huwelijksjubileum. Jef, die 89 jaar is, werd geboren in Grobbendonk. Yvonne, 88 jaar, is een geboren en getogen Herentalsenaar.





Ze zijn de ouders van vier kinderen, grootouders van acht kleinkinderen en overgrootouders van zes achterkleinkinderen. Jef was werkzaam in de bouwsector, Yvonne in het vroegere Plastiflex. Zowel Jef als Yvonne, die als hobby's fietsen, wandelen en kaarten hadden, verkeren nog in een uitstekende gezondheid.





(TJH)