WZC Vogelzang organiseert Roemeense avond 28 augustus 2018

Dori Topoloiu, Andreea Topoloiu, Veronica Oprea en Elena Balan zijn vier Roemenen, die als verpleegkundigen werkzaam zijn in woonzorgcentrum Vogelzang in Herentals.





Het viertal besloot om voor hun collega's, bewoners en hun familie, een avond op touw te zetten met enkel Roemeense specialiteiten, die op de barbecue klaar werden gemaakt.





Na het eten was er aangepaste muziek en dans, allemaal met een Roemeens tintje. De initiatiefnemers hadden zich ook uitgedost in de plaatselijke kledij.





