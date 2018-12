Wuytsbergen zoekt zelf oplossing voor onveilige situatie Kristof Baelus

11 december 2018

16u55 0 Herentals Onder het huidige stadsbestuur zijn in Wuytsbergen een aantal bloembakken geplaatst met de bedoeling de snelheid van de wagens af te remmen. Deze poging van de stad valt niet bij iedereen in de smaak, zeker voor fietsers is de situatie er niet beter op geworden vinden buurtbewoners. Ze zoeken zelf naar een gepaste oplossing.

De buurt weer dat de verkaveling van de Kruidfabriek op hen afkomt en daarom vinden ze het nodig zich te laten horen. Actiegroep Veilig en Mobiel Wuytsbergen wil graag alle omliggende straten mobiliseren om samen naar een oplossing te zoeken. “We nodigen alle bewoners uit die gebruik moeten maken van Wuytsbergen, zo’n 400-tal gezinnen hebben baat bij onze actie. Graag zouden we enkele oplossingen die wij mogelijk achten in kaart brengen en deze als één groep aan het nieuwe stadsbestuur overhandigen”, zegt Paul Vercammen.

Enkele mogelijke oplossingen zijn onder andere wegversmallingen of een digitaal bord met de gemeten snelheid. Het kernteam zal enkele oplossing aanreiken aan de buurtbewoners maar ze mogen ook met eigen initiatieven naar voor komen.

“We zijn eveneens bezorgd omdat men Wuytsbergen wil afsluiten met een slagboom of camera met nummerplaatherkenning. Dit is niet voor de veiligheid van de straat volgens ons maar dit is nodig om alle documenten voor de aanpalende verkaveling in orde te krijgen. Dit kan niet voor ons”, zegt Vercammen.

De buurtbewoners zullen op 19 december om 19.30 uur welkom zijn in rusthuis De Vogelzang om de mogelijke opties te bekijken.