Wollemeisjes versieren stad met breiwerkjes

Een paaltje op de hoek van de Zandstraat en de Molenvest is versierd met een breiwerk.

Een groepje vriendinnen uit Herentals, 'de wollemeisjes', zetten sinds deze maand een nieuwe actie op poten. Ze willen de hele stad in een vrolijk, kleurrijk jasje zetten door brei- en haakwerkjes te maken. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2018 de poort aan de Molenvest helemaal vol te hangen met de creaties. "Wij zijn dol op handwerk", zeggen de vriendinnen. "In Amerika is het een enorme trend om de straten op die manier kleur te geven. Het leek ons dus een fantastisch idee om dat naar Herentals te halen. Het mooie is dat iedereen kan meewerken." De vriendinnen hopen met de actie ook om verschillende mensen samen te brengen en de koude wintermaanden te verzachten. Vanaf januari zijn de meisjes wekelijks te vinden in verschillende cafés. Vanaf de tweede week van januari kan je dinsdag tussen 19 uur en 22 uur mee gaan breien in café De Rijoo. Op woensdag zijn de vriendinnen te vinden in het Theatercafé tussen 14 uur en 17 uur. Ook De brigand en koffiehuis Illy doen mee. "Wie liever thuis breit of haakt mag altijd een lap van 30cm breed en 100cm lang binnenbrengen. Zo worden ook die creaties later op straat tentoongesteld", aldus de dames.





De wollemeisjes zijn te bereiken via wollemeisjes.herentals@gmail.com. (TJW)