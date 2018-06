Wollemeisjes halen alles uit de kast voor prachtige kunstwerken 09 juni 2018

De Wollemeisjes, een groep vriendinnen die vorig jaar in Herentals een breiclub hebben opgericht, hebben hun prachtige werkjes op een speciale plaats tentoongesteld: aan en rond de Zandpoort in Herentals. Naast breien, zorgen de Wollemeisjes er ook voor dat ze mensen samenbrengen, waardoor het sociaal contact heel belangrijk is. Alleen jammer dat vandalen, niet voor de eerste keer, er met enkele palen, waar de breiwerkjes op aangebracht waren, vandoor zijn gegaan.





(TJH)