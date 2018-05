Wis en Fons vieren 65ste huwelijksverjaardag 25 mei 2018

In Witbos in Noorderwijk, vierden Fons Tubex (88) en Wis Vervoort (87) hun 65ste huwelijksverjaardag. Fons werd geboren in Wiekevorst, Wis is geboren en getogen in Noorderwijk. Fons was stukadoor, maar is al 34 jaar met pensioen, en werkte ook bij de Veha in Grobbendonk. Ze zijn de ouders van zes kinderen, grootouders van negen kleinkinderen en overgrootouders van twaalf achterkleinkinderen.





(TJH)