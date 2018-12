Wintermarkt (W)Onderwijs is hartverwarmend Kristof Baelus

17 december 2018

18u29 0 Herentals Op de speelplaats van basisschool (W)Onderwijs vond ‘De Warme (W)Onderwijze Wintermarkt’ plaats. Hier kon iedereen traditioneel terecht voor een hapje en een drankje.

Er was een optreden van het kinderkoor, een fakkeltocht en de allerkleinsten konden zich uitleven op de springkastelen. Voor het eerst was er een kraampje van de leerlingenraad. Hier kon iedereen terecht voor een lekkere warme chocomelk. Met de leerlingenraad wil de school inbreng van de leerlingen aanhoren. Hun idee was om met de opbrengst van hun kraampje de speelplaats te verfraaien. Voor deze werken haalden de leerlingen alvast 439 euro bij elkaar.