Win tickets voor Circus Barones 07 maart 2018

02u33 0

Circus Barones komt ook dit jaar naar het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg in Herentals met hun show 'Reis rond de wereld' en geeft enkele tickets cadeau aan onze lezers.





Vanaf vandaag tot en met zondag 11 maart nemen clowns Ronny, patatje en patat je mee naar exotische gebieden, mysterieuze oosterse landen en zuiderse temperamenten met spectaculaire acts, zowel in de piste, als hoog in de nok van het circus.





Ook Siberische steppenkamelen, Zuid-Amerikaanse lama's en Friese paarden komen aan bod in deze show. Wil je duotickets winnen? Mail dan jouw naam en adres met vermelding van Het Laatste Nieuws naar circusbarones.secretariaat2@gmail.com en wie weet mag u vrijdag gratis genieten van de show. (MVBO)