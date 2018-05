Wijnbeurs studenten is groot succes 23 mei 2018

Onder de naam 'Gusto' organiseerden de leerlingen van het zesde jaar Office en Logistiek van KOSH, campus Bovenrij in Herentals, een wijn- en degustatiebeurs. Het project maakt deel uit van hun eindwerk.





De belangstelling was bijzonder groot. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de regen als spelbreker optrad, was het droog maar koud. Verschillende firma's leverden hun medewerking aan dit bijzonder geslaagd project. Naast wijn waren er ook hapjes en tapas te verkrijgen.





(TJH)