Wieza en Gust vieren 65 jaar huwelijk 13 juni 2018

02u56 0

Gust Smits en Wieza Heylen vierden onlangs hun briljanten huwelijksjubileum. Gust en Wieza, twee geboren en getogen Herentalsenaren, woonden tot voor kort in de Kleine Ekelstraat. Sinds enkele maanden verblijft Gust in woonzorgcentrum Sint-Anna. Beroepshalve was Gust werkzaam in de Britse Basis, Wieza bij De Beuckelaer. Ze zijn de ouders van Fons en schoonouders van Jenny. Als hobby hield Gust vele jaren sierduiven.





(TJH)