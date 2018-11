Wiener Gala van Symfonisch Orkest Jef Tegenbos

13 november 2018

14u17 0

Het Herentals Symfonisch Orkest, dat 52 muzikanten telt en onder leiding staat van Carl Vervoort, pakt op zaterdag 17 november uit met een Wiener Gala. Op het programma staan onder meer walsen, polka’s en marsen van Johan Strauss jr. Het publiek wordt meegenomen naar de grandeur van negentiende eeuw. De avond heeft plaats om 20 uur in de schouwburg van ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. De toegang bedraagt 18 euro. Voorverkoop in ‘t Schaliken.