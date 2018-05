Wielrennen 07 mei 2018

De Trofee Maarten Wijnants in Helchteren, de derde manche van de Lotto Cycling Cup, is gewonnen door Marta Bastianelli, ploegmaat van Anisha Vekemans bij Alé Cipollini. De Italiaanse won de massaspurt. Eerste Belgische was Kaat Hannes, vorige week nog succesvol in Tsjechië, en nu opnieuw tiende. Jessy Druyts eindigde als twaalfde. (TJH)