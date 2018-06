Wielertoerist zwaait met geslachtsdeel VIJF JONGE MEISJES SLACHTOFFER VAN EXHIBITIONIST JEF VAN NOOTEN

15 juni 2018

02u38 1 Herentals Vijf jonge meisjes zijn woensdagnamiddag het slachtoffer geworden van een exhibitionist op een koersfiets. Rond 15.30 uur toonde hij zijn geslachtsdeel aan drie meisjes in Herentals. Eén uur later ging hij nog een stap verder in Oevel. "Hij masturbeerde er voor de ogen van mijn twee dochters", zegt Jessica Lando.

Zowel bij politiezone Neteland als bij politie Zuiderkempen liep woensdagmiddag een melding binnen van jonge meisjes die het slachtoffer waren geworden van een exhibitionist. In totaal werden vijf meisjes tussen 7 en 11 jaar het slachtoffer. Dat het in beide gevallen om dezelfde potloodventer ging, lijdt geen twijfel. Telkens werd de viespeuk rond de 50 jaar geschat, en verplaatste hij zich met een zwarte koersfiets. Hij had donkerbruin haar, en droeg een zwarte wieleroutfit met korte broek en een sportbril.





De wielertoerist sloeg een eerste keer toe rond 15.30 uur, een Diependaal in Herentals. "Mijn dochter Jasmien (11) nam er deel aan de speelpleinwerking", vertelt Anja Van den Brande. "Ze was samen met vriendinnetjes (7 en 8 jaar, red.) aan het spelen toen er een man langs kwam gereden op een koersfiets. Even later keerde hij terug, en haalde hij zijn edele delen boven en legde die in zijn hand voor de neus van de kinderen."





Masturberen

De 11-jarige Jasmien sprong meteen recht. Al gillend liep ze naar haar zus, met de twee vriendinnetjes in haar kielzog. "De exhibitionist is daarop op zijn fiets gesprongen en weg gereden", aldus nog Anja Van den Brande. "Met verscheidene mensen hebben we nog een zoekactie georganiseerd, maar we hebben die viezerik niet meer gevonden. Mijn dochter was enorm onder de indruk. Ze heeft woensdagnacht niet kunnen slapen, en hebben haar donderdag een halve dag moeten thuis houden van school."





"Hoi"

Nadat hij de drie meisjes zijn geslachtsdeel had getoond in Herentals, is de wielertoerist wellicht doorgefietst naar Oevel (Westerlo). Daar maakte hij tussen 16 uur en 17 uur twee slachtoffertjes in een paadje aan de Hofstraat. Hij ging er nog een stap verder in zijn handelingen. "Het paadje loopt tot aan de kerk in Oevel. Mijn dochters Kiana (11) en Kira (9) wandelen er vaak om naar het parkje te gaan. Plots kwam er een fietser uit de tegenovergestelde richting. Hij vertraagde en zei "hoi". Daarna stapte hij van zijn fiets, deed zijn broek open en begon zich te masturberen. Mijn dochters waren in paniek en zijn direct weg gelopen", getuigt Jessica Lando.





Hoe laat de feiten precies hebben plaatsgevonden in Oevel is niet duidelijk. "Ergens tussen 16 uur en 17 uur, maar exact weten we het niet", aldus Jessica. "Omdat mijn dochters niet meteen durfden vertellen wat er gebeurd was. Ze waren misschien al wel een uur thuis voordat het er uit kwam. Vooral aan mijn oudste dochter merk ik dat ze er mee bezig is. Ze krijgt het beeld niet uit haar hoofd. Ze wist dat het ongepast was wat hij deed, maar kon het woord niet benoemen. Ze heeft de beweging getoond die de man deed. Ik wist meteen wat ze bedoelde."