Weyts wil vaart achter tunnel(studie)s DRIE OVERWEGEN DAGELIJKS SAMEN 11 UUR GESLOTEN MARLIES VAN BAEL

09 februari 2018

02u56 31 Herentals In Herentals sluiten de spooroverwegen gemiddeld 11 uur op een gemiddelde werkdag. "Boosdoeners zijn de overwegen aan de Belgiëlaan (3,5 uur en 125 keer per dag toe) en die aan de Poederleeseweg (2,5 uur en 132 keer per dag dicht)", zegt Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA). "En de overweg aan Vossenberg sluit 5,5 uur per dag." Minister Weyts vraagt nu voort te maken met de studies voor de bouw van tunnels.

Autobestuurders die door Herentals rijden hebben een grote kans dat ze voor een spooroverweg moeten stoppen. De spooroverwegen aan de Belgiëlaan, de Poederleeseweg en de Vossenberg zijn samen maar liefst 11 uur per dag dicht. De stad Herentals wil deze problemen oplossen met een ondertunneling. "De ondertunneling belandde nooit op de agenda van de investeringsplannen omdat de studies nog altijd niet afgerond blijken te zijn", vertelt Van Camp. "De ondertunnelingen van de Poederleeseweg en de Belgiëlaan zijn aan elkaar gekoppeld. De betrokken partijen (Infrabel dat de spoorinfrastructuur beheert, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur) willen ze samen aanpakken. Daarom heeft minister Weyts (bevoegd voor Mobiliteit in de Vlaamse regering, red.) nu met aandrang gevraagd om de studies te hervatten. Voor de ondertunneling van de Belgiëlaan gaat het om een studie van Eurostation (studie- en ingenieursbureau, red.). Die zou nu aangepast worden. Voor de ondertunneling van de Poederleeseweg gaat het een haalbaarheidsstudie die afgerond wordt. Hopelijk krijgen we hier tegen 2020 meer zicht op", zegt Van Camp.





De verkeersdrukte in Herentals is vaak te wijten aan die spooroverwegen. "Mensen weten dat je aan die spooroverwegen lang moet wachten, dus kiezen ze ervoor om een andere weg te nemen. Dat veroorzaakt dan meer drukte op andere wegen, dus dat probleem moet zeker aangepakt worden."





Ja tegen tunnels

Ook het stadsbestuur van Herentals (sp.a en CD&V) is zich bewust van het probleem. "Wij zijn helaas niet opgenomen in de investeringsplannen van Infrabel tot 2020, maar in ons investeringsplan van de stad staan deze werken al jaren ingepland", vertelt burgemeester Jan Bertels (sp.a). "Wij willen daar zeker ook iets aan doen en staan helemaal achter ondertunnelingen. Er is al een studie over de Poederleeseweg, maar zonder geld kunnen we niet aan werken beginnen."





Ook bij Infrabel zijn de problemen gekend. "Tien à vijftien keer per jaar bouwen wij bruggen en tunnels om het verkeer vlotter te laten verlopen, maar dit probleem is er helaas nog steeds", reageert Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Zo'n ondertunneling zou goed zijn voor de veiligheid, zo gebeuren er minder botsingen tussen treinen en auto's, maar dat alles kost veel geld. De mobiliteitsknoop oplossen, is iets wat wij allemaal willen en we hebben met Agentschap Wegen en Verkeer en Infrabel hierover al een akkoord, maar hopelijk wordt Herentals in het volgende investeringsplan niet meer vergeten."