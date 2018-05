Werken E34 wisselen van kant 19 mei 2018

De heraanleg van de E34 tussen Turnhout en Oud-Turnhout gaat een nieuwe fase in. Vandaag wisselen de werken van kant.





Tijdens die omschakeling rijdt het verkeer tijdelijk in beide richtingen over één rijstrook. "Vanaf maandag 21 mei gaan de werken op de E34 ter hoogte van Turnhout de tweede fase in. Dan wordt tot eind juni het wegdek richting Nederland vernieuwd", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Het aanpassen van de werfsignalisatie gebeurt op zaterdag 19 mei. Vanaf zaterdagochtend moet het verkeer daardoor tijdelijk in beide richtingen over één rijstrook rijden. Rond zaterdagnamiddag 16 uur is het aanpassen van de signalisatie afgerond en geldt de nieuwe verkeerssituatie van fase twee."





Tijdens die fase rijdt het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Antwerpen. "De op- en afrit van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) langs de kant richting Nederland zijn afgesloten. Verkeer van Antwerpen richting Turnhout en Geel wordt omgeleid via het complex Turnhout-West (nr. 23), de Steenweg op Gierle (N140) en de Parklaan (R13). Verkeer van Turnhout en Geel richting Nederland wordt omgeleid via de N19, de Everdongenlaan en het complex Turnhout-West (nr. 23)." (JVN)