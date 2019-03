Wegenwerken zorgen voor ontevredenheid bij handelaars Kristof Baelus

08 maart 2019

13u55 0 Herentals Personen met een eindbestemming in het centrum van Noorderwijk zullen in de meeste gevallen een omleiding moeten volgen om tot op hun eindbestemming te komen. Het centrum kreeg de laatste maanden af te rekenen met enkele langdurige wegenwerken in de omgeving.

Enkele belangrijke verkeersassen richting het centrum naar Noorderwijk zijn deels of volledig afgesloten door wegenwerken. In sommige gevallen is het zelfs moeilijk om op je bestemming te raken.

Zo zijn er momenteel nog tot eind juni werken op de Herenthoutseweg in Herentals. De rijbaan krijgt er een extra afslagstrook naar links voor wagens die vanuit Herentals de Servaas Daemsstraat willen inrijden. Het autoverkeer van en naar Noorderwijk moet er een omleiding via de E313 tussen Herentals-Industie en Herentals -Oost volgen.

Gemeente Olen is momenteel bezig om zijn dorpskern veiliger en aantrekkelijker te maken, ook hierdoor zijn er wegenwerken aan de gang in de Olense dorpskern. Ook in Wiekevorst zijn er nog tot eind 2019 wegenwerken aan de gang, die ook daar voor de nodige verkeershinder zorgen. Ook via de kleinere wegen zorgen deze omleidingen voor heel wat extra verkeer waardoor ook hier vaak lange rijen ontstaan.

De Noorderwijkse handelaars ondervinden al enkele maanden last van deze wegenwerken, ook hun omzet zien ze hierdoor dalen. “Er zijn enkele belangrijke toegangswegen naar Noorderwijk niet of moeilijk bereikbaar, hierdoor vinden klanten steeds moeilijker de weg naar de winkel”, klinkt het bij bloemenwinkel De Duinroos. “Mensen moeten steeds verder omrijden en vaak is het op die wegen vrij druk, hierdoor zijn er steeds meer mensen die de tocht niet aanvatten. Dat voelen we natuurlijk in de omzet.”