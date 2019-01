Week van de Kinderwensvader moet taboe doorbreken Kristof Baelus

09 januari 2019

18u12 0 Herentals Nog tot en met zondag is het Week van de Kinderwensvader in Vlaanderen. Hiermee wil Kinderwens Expertisenetwerk het taboe doorbreken rond vaders die emotionele problemen hebben door hun kinderwens.

Of het de ware liefde is die je nog niet bent tegengekomen of het is de natuur die niet meewil, een onvervulde kinderwens brengt vaak heel wat stress mee in je leven. Vandaar is het belangrijk is dat niet enkel vrouwen, maar ook mannen daarover kunnen communiceren op hun eigen manier.

“Bij vrouwen is vooral het gevoel van een kind hebben belangrijk maar bij mannen is het vooral het missen van de vaderrol. Zijn verdriet draait meestal om het niet kunnen opvoeden, het niet kunnen doorgeven van normen en waarden maar ook kennis. Het feit dat op onvervulde kinderwens bij mannen nog steeds een taboe zit is deels cultureel bepaald”, zegt Lode Godderis, mede-oprichter van Kinderwens Expertisenetwerk.

In Herentals is het Kinderwenshuis een aanspreekpunt voor iedereen met een kinderwens. Hier kan je terecht voor professionele informatie, steun en begeleiding. H’et Kinderwenshuis maakt deel uit van het Huis van het Kind.

Op 30 januari zal Huis van het kind en Kinderwens Expertisenetwerk in het oude ziekenhuis een infoavond ‘Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is’.

Tijdens de info-avond zullen onder andere Mieke Geyskens, arts en gyneacoloog en Shanti Van Genechten, erkend consulent van Kinderwens Expertisenetwerk zich hierover uitwijden.