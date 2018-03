Wat als... Kasteel Le Paige kuuroord wordt? 30 maart 2018

02u28 1 Herentals Wat als Herentals een stad wordt om te herbronnen? Die vraag stellen 'De vrienden van Herentals', de denktank van de lokale CD&V zich. Kan Kasteel Le Paige een kuuroord worden? En moet de Zandstraat overdekt worden?

"Stress is tegenwoordig alom aanwezig. Door de druk, de snelheid en de impact van de digitale media kiezen mensen er steeds vaker voor om uit te loggen. Deze evolutie vraagt om een nieuwe visie op vrije tijd. Wat als we deze aanpak als stad kunnen claimen? Wat als gepensioneerden Herentals kiezen om hun rust te vinden?", vragen veel inwoners zich af.





Herbronnen

'De vrienden van Herentals', de denktank van de lokale CD&V, stellen concrete plannen voor om van de stad een plek om te herbronnen te maken. Zo stellen ze vast dat Kasteel Le Paige aan het ziekenhuis wel eens een kuuroord zou kunnen worden. "In de 18de eeuw werd van deze plek een 'lusthof' gemaakt, 'een prachtige tuin waar het heerlijk vertoeven is, waar alle zinnen aangenaam geprikkeld worden door de kleurrijke en welriekende bloemen en het betoveren, de gezang van vrolijke vogels. Het arboretum en het kasteel kunnen hun eeuwenoude bestemming weer vervullen. De omgeving mag geen plek worden waar je je alleen maar ziek voelt", luidt het bij de vrienden.





Ook opteren ze voor een overdekking van de Zandstraat omdat ze van de binnenstad een wandelstad willen maken. "We willen dat de Zandstraat een unieke uitstraling krijgt in de Kempen. "Een straat die zowel links als rechts een glazen plafond krijgt, zodat alle dagen droog winkelen geen droom meer is, maar een realiteit. We kiezen voor een gespannen constructie, zodat er voldoende ruimte blijft voor hulpdiensten en bouwwerken."





Behalve al deze plannen willen de Herentalsenaren ook de kunst terug naar buiten brengen door beelden te plaatsen op de verschillende pleinen. (MVBO)





Wie eigen voorstellen wil doen, kan dat op:





www.watalsherentals.be