Wandelen tijdens eindejaar in Herentals Jef Tegenbos

20 december 2018

10u57 0

Tijdens de eindejaarsperiode worden in Herentals verschillende wandelingen georganiseerd. Op woensdag 26 december staat de Gezinsbond in voor de organisatie en wordt er om 14.30 uur vertrokken aan het parkeerterrein van het Kruisberg aan de Wijngaard. De deelname is gratis.

De Herentalse wandelclub gaat op woensdag 27 december de oude vallei van de Kleine Nete verkennen. De wandeling vertrekt om 13.30 uur aan tennisclub Ter Heide, Lichtaartseweg 216 in Herentals. De wandeling is acht kilometers lang. De deelname is gratis.

De jaarlijkse kerstwandeling heeft plaats op zondag 30 december met een stadswandeling. De tocht bedraagt 2,5 kilometers door het centrum van Herentals. Op diverse plaatsen zijn er vertellingen, is er muziek of een zangoptreden. Onderweg is er eveneens soep, glühwein en warme chocolademelk.

De groepen vertrekken vanaf 16 uur aan de Lakenhal. Tot 18 uur is er een om het half uur een vertrek voorzien. De deelnameprijs bedraagt vier euro, kinderen tot twaalf jaar kunnen deelnemen voor twee euro. Voor de kerstwandeling kan men inschrijven kan bij de dienst toerisme, Grote Markt 35 in Herentals of via: www.herentals.be/kerstwandeling.