Wandelen door de Hellekens in Herentals Jef Tegenbos

25 februari 2019

De Herentalse afdeling van KWB, organiseert op zondag 3 maart zijn jaarlijkse wandeldag. De tocht gaat door de Hellekens. Het vertrek is tussen 8 uur en 15 uur in zaal Sint-Antonius, naast de kerk in de Kapucijnenstraat in Herentals. Er kan gekozen worden uit vier afstanden: 7, 10, 13 en 18 kilometers.

Onderweg zijn er op alle afstanden verwarmde rustplaatsen voorzien. De deelnameprijs, verzekering inbegrepen, bedraagt 1,50 euro. Leden van KWB en Okra kunnen deelnemen voor 1,20 uur. Voor kinderen -12 jaar is de deelname gratis.