Wagen slipt en knalt tegen boom Kristof Baelus

16 november 2018

09u07 0 Herentals Omstreeks 7 uur vanochtend is op de Lichtaartseweg in Herentals een ongeval gebeurd. De bestuurder van een personenwagen verloor de controle over het stuur knalde tegen een boom naast de rijbaan.

Het ongeval gebeurde toen een personenwagen een vrachtwagen probeerde in te halen. De bestuurder van de personenwagen slipte en verloor de controle over het stuur. De personenwagen kwam tot stilstand tegen een boom naast de rijweg. De bestuurder van de personenwagen was lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht.