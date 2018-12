Vrije fietspaden aan Poederleeseweg vermoedelijk pas in 2020 Kristof Baelus

24 december 2018

09u11 0 Herentals De vrije fietspaden naast de Poederleeseweg (N153) in Herentals, Vorselaar en Lille zullen niet klaar zijn binnen de voorziene periode. Vermoedelijk zal de oplevering pas in 2020 kunnen plaatsvinden.

Het fietspad naast de Poederleeseweg is volgens passanten vaak zeer gevaarlijk. Het streefdoel was om in 2019 een vrijliggend fietspad op te leveren aan beide zijden van de rijweg. Hiervoor waren wel enkele onteigeningen nodig. “Ik denk dat de oplevering pas in 2020 zal kunnen plaatsvinden. Er moest eerst een studie plaatsvinden rond de parkeerstrook in Herentals en ook enkele onteigeningsdossiers zijn nog niet rond. We vinden dat de procedures te lang duren maar ze moeten natuurlijk wel correct verlopen”, zegt Jan Bertels (sp.a).