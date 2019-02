Vriendinnen richten Facebookpagina voor verloren gelopen dieren op Kristof Baelus

19 februari 2019

19u18 0 Herentals In Grobbendonk zijn er steeds meer meldingen van verloren gelopen honden. Vriendinnen Evelien Peeraer en Alison De Wolf richten daarvoor een Facebookpagina op om de dieren weer bij hun baasje te krijgen. De pagina bestaat nog maar enkele dagen maar er werden al 4 honden met hun baasjes herenigd.

Indien je geliefde huisdier ontsnapt en het dier niet meteen te vinden is kan je een berichtje achterlaten op de Facebookpagina ‘Dieren gevonden en weggelopen te Grobbendonk’ met de beschrijving en een foto van je dier.

Evelien zal nadien als drijvende kracht achter de Facebookpagina haar uiterste best doen om te gaan zoeken op de plaats waar het dier voor het laatste werd gezien. Op deze manier wil ze honden en hun baasjes weer samenbrengen.

“Om medische redenen mag ik niet werken, hierdoor kan ik mij wel inzetten voor dergelijke initiatieven”, zegt Evelien. “Er komen ook vaak andere mensen helpen zoeken, dan verdelen we ons in enkele groepjes tijdens de zoekactie.”

Ook hielp Evelien al enkele zwerfkatjes aan de nodige inentingen. “Het is niet allemaal gratis, momenteel doen we dit met eigen financiën”, zegt Evelien. “We moeten nog bekijken hoe we dit in de toekomst verder kunnen financieren.”