Vrienden filmen verkrachting GETUIGEN VAN AANRANDING BEWUSTELOZE VROUW RISKEREN JAAR CEL JEF VAN NOOTEN

07 maart 2018

02u33 0 Herentals "Misselijkmakend en verwerpelijk." Zo noemt openbaar aanklager Elke Van Dijck de videobeelden die zijn opgedoken van een verkrachting in Herentals. Op de beelden is te zien hoe een jonge vrouw die volledig buiten westen is, verkracht wordt door Andy D.S. (32). Op de achtergrond hoor je toeschouwers genieten van de verkrachting.

De 32-jarige Andy D.S. uit Herentals werd gisteren geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout binnen gebracht. De man zit sinds november 2017 achter de tralies. Gisteren stond hij terecht voor de weerzinwekkende verkrachting van een jonge vrouw op 30 oktober vorig jaar. Drie van zijn vrienden, onder wie een vrouw, stonden mee terecht voor schuldig verzuim. Zij stonden er bij en keken er naar. Meer nog: ze maakten zelfs een filmpje van de verkrachting.





Per toeval gevonden

Andy D.S. heeft aanvankelijk wellicht gedacht dat hij weg zou komen met de verkrachting. Zijn vrienden vonden het immers grappig, en het slachtoffer heeft de verkrachting niet bewust mee gemaakt. Maar drie weken later liep hij toch bij toeval tegen de lamp. In het kader van een onderzoek naar diefstal voerde de politie in de tweede helft van november een huiszoeking uit bij Erik W., een vriend van Andy. "Bij het uitlezen van zijn gsm werden frappante beelden teruggevonden. Op het filmpje is te zien hoe een roerloze jonge vrouw op de grond ligt, terwijl Andy D.S. allerlei seksuele handelingen met haar stelt."





Schuldig verzuim

Op de beelden zijn alleen Andy en het slachtoffer te zien, maar op de achtergrond zijn verscheidene stemmen te horen. Niet alleen die van Erik W. die het filmpje gemaakt heeft, maar ook van Johnny R. en Jessy R. die aandachtige toeschouwers waren. Zij riskeren tot 1 jaar cel voor schuldig verzuim. Tegen Andy D.S. vorderde het Openbaar Ministerie een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar. "Hij heeft haar overal betast, zowel op het bovenlichaam als aan haar geslachtsdeel. Vervolgens stelde hij orale seksuele handelingen bij haar, om haar uiteindelijk te penetreren met zijn vingers", schetst aanklager Elke Van Dijck de beelden. "Zijn vrienden hebben ondertussen gekeken, gelachen en gefilmd. Ze gaven terwijl commentaren zoals 'Andy, wij moeten ook wel iets kunnen zien, he'."





"Misselijkmakend"

Ook 'leeft die nog wel?' was één van de opmerkingen die te horen zijn op de achtergrond van de beelden. "De feiten zijn misselijkmakend en totaal verwerpelijk", besluit de aanklager. Andy D.S. hoopt op een voorwaardelijke straf. Volgens zijn advocaat had het slachtoffer eerst zijn hoofd op hol gebracht. "Het slachtoffer is die avond aan de woning van mijn cliënt aangekomen. Ze vertelde dat ze slaag had gekregen van haar vriend. Ze is bij het gezelschap komen zitten en heeft mee drank en drugs gebruikt", vertelt meester Manuël Huygaerts. "Ze droeg geen ondergoed onder haar kledij en gedroeg zich heel flirterig naar Andy. Er waren langs beide kanten aanrakingen. De feiten zijn dus niet uit het niks gekomen." Erik W. verklaarde tijdens het onderzoek dat hij in de loop van de avond dacht dat de jonge vrouw uit was op seks met Andy. "Maar als ik nuchter was geweest, had ik later op de avond de hulpdiensten verwittigd in plaats van te filmen", biechtte hij ook op.