Vrienden en familie rouwen om Diogo (27) op plaats van ongeval Kristof Baelus

16 november 2018

16u31 2 Herentals Op de Geelseweg in Herentals rouwen vrienden en familie van de 27-jarige Diogo Duarte op de plaats waar hij op 11 november het leven liet na een tragische verkeersongeval.

Familie, vrienden en kennissen van Diogo leggen bloemen neer, plaatsen kaarsen en een gedenkteken aan de boom waar het ongeval plaatsvond. De man verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur en botste tegen een boom aan de zijkant van de weg. Diogo overleed meteen na het ongeval.

“Mijn broer is gecremeerd en gaat met mijn ouders mee naar Portugal, wij houden enkel een ketting met assen van hem in België. Daarom willen we meermaals naar de boom kunnen gaan om toch bij Diogo te kunnen zijn. Het geeft ons een dubbel gevoel om daar te komen maar we zouden er graag naar toe blijven gaan”, zegt zijn zus Joana.