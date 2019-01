Vrienden en familie organiseren benefietfuif voor overleden Diogo (27): “De opbrengst is voor zijn dochtertje Luna (3)” Kristof Baelus

19 januari 2019

20u30 0 Herentals Op vrijdag 8 februari organiseren vrienden en familie van de overleden Diogo Duarte (27) een benefietevenement in zaal ‘t Hof in Herentals. De 27-jarige Portugees liet het leven na een tragisch ongeval op 11 november 2018 op de Geelseweg in Herentals.

“Zijn beste vriend Robbert en zijn vriendin kwamen met het idee op de proppen”, zegt Joana, de zus van Diogo. “Hij en enkele vrienden zijn ons komen vertellen dat ze een benefietfuif zouden organiseren voor mijn broer. De opbrengst wilden ze met veel plezier schenken aan Luna (3), het dochtertje van Diogo.”

De familie vond dit alvast een mooi initiatief en stapte meteen mee in het verhaal. Tijdens de benefiet zullen onder andere Friedoo, Dassie & Abriaan en Bex aan het werk te zien zijn tijdens hun dj-set. Zij zullen ook gratis optreden als blijk van respect voor Diogo.

De ouders van Diogo en Joana wonen nog in Sardoal in Portugal en zullen het benefietevenement niet kunnen bijwonen. Ze komen wel regelmatig de broer en zus van Diogo bezoeken in België.

“Het is jammer dat mama en papa er niet bij kunnen zijn, ze zijn nog maar pas terug naar Portugal vertrokken”, zegt Joana. “Ze vinden het wel een zeer mooi initiatief en steunen ons dan ook volledig. Diogo reisde na de crematie met zijn ouders mee naar Portugal. Ik en mijn andere broer wonen in België en hebben nog een kettinkje met assen van hem.”

Ongeval

Diogo Duarte liet het leven toen hij op 11 november omstreeks 5.30 uur op de Geelseweg in Herentals met zijn wagen tegen een boom reed. Door de enorme klap overleed de 27-jarige man ter plaatse. Waarom Diogo van zijn rijvak afweek en tegen een boom belandde is nog niet duidelijk. Ondertussen werd wel vastgesteld dat het ongeval deels te wijten is aan overdreven snelheid.

Op de plaats waar het ongeval gebeurde bouwden vrienden en familie een gedenkplaats voor Diogo. Hier komen ze regelmatig samen om te praten over hem.

“Eerst hebben we een gedenkplaats gemaakt tegen de boom waar het ongeval gebeurde”, zegt zijn zus. “We hebben pas de gedenkplaats een beetje moeten verhuizen omdat ze de bomen naast de rijweg verwijderd hebben. Het is jammer dat de boom er niet meer is maar er was al lang sprake dat de zouden verdwijnen. Hopelijk zullen er nu minder ongevallen zijn op deze weg.”

“Nu de boom waar het ongeval gebeurde er niet meer staat en de gedenkplaats verplaatst is, is het niet zeker dat de gedenkplaats kan blijven bestaan”, klinkt het bij de vrienden. “We hopen toch dat we hem hier mogen blijven gedenken op de plaats waar hij voor het laatst was.”