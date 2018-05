Vrachtwagen trekt spoor van vernieling 22 mei 2018

Een vrachtwagen heeft zaterdagochtend heel wat schade aangericht in Herentals. De arm van een kraan stond omhoog tijdens het rijden.





De chauffeur was even voordien vertrokken op een bedrijfsterrein aan Wolfstee, maar had niet in de gaten dat de arm nog omhoog stond. Vrijwel onmiddellijk na zijn vertrek beschadigde de arm enkele bovengrondse elektriciteitskabels. De chauffeur merkte niks en zette zijn weg voort. Ook toen hij honderd meter verderop een betonnen elektriciteitspaal ramde, had de chauffeur niks in de gaten. En ook de takken van tientallen bomen die werden afgerukt, konden de chauffeur niet alarmeren. De schade liep daardoor nog verder op, want de nietsvermoedende chauffeur draaide de E313 op. Bij de eerste brug over de autosnelweg liep het al mis. De arm van de kraan bleef achter de brugleuning hangen. De werd over een afstand van enkele meters afgerukt, en ook de kraan op de vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. De snelweg werd een tijd afgesloten en ook op de secundaire wegen moest puin worden geruimd. De brug moest niet gestut worden. (JVN)